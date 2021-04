Sassuolo : Maxime Lopez annonce sa signature

C'était dans l'air et c'est désormais bouclé. Prêté par l'Olympique de Marseille à Sassuolo cet été, Maxime Lopez (23 ans) va y rester plus longtemps. Le milieu de terrain français s'est engagé avec la formation italienne et a vu son option d'achat être levée. «C'est officiel, je suis un joueur de Sassuolo. C'est quelque chose de mieux si on le fête avec une victoire?» a écrit Maxime Lopez sur son compte twitter ce mardi soir.

La veille, il avait remporté avec les Neroverdi un match contre Sassuolo (1-0). Huitième de Serie A avec l'équipe de Roberto De Zerbi, Maxime Lopez connaît une bonne acclimatation à la Serie A. S'il alterne entre titularisations et entrées en jeu, il compte tout de même 22 matches de Serie A à son actif cette saison. Il ne manque plus qu'à attendre le communiqué du club transalpin.