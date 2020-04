Arsenal : l'audacieuse opération qui mènerait Alexandre Lacazette à l'Atlético de Madrid

Les experts en finance du football ont déjà prévenu : ce mercato risque d'être bien différent de ceux qu'on a pu connaître jusqu'ici. Les clubs auront moins de sous en poche, et devront donc trouver des solutions pour se renforcer. Les échanges de joueurs, un peu à la façon NBA, risquent donc d'être monnaie courante lors du prochain marché des transferts. On en parle déjà dans plusieurs opérations, comme celle qui pourrait mener Lautaro Martinez de l'Inter au Barça.

Et s'il y a deux clubs qui pourraient bénéficier de cette nouvelle forme de troc, c'est bien Arsenal et l'Atlético de Madrid. Les deux formations sont dans une situation similaire, avec plusieurs postes à renforcer mais un budget limité, encore plus avec la situation financière actuelle. Mais ça tombe plutôt bien, chacun a un intérêt commun en face : Thomas Partey plaît beaucoup aux Gunners, alors qu'Alexandre Lacazette est convoité depuis des mois déjà par les Madrilènes.

L'Atlético sera-t-il prêt à lâcher Thomas ? Pas sûr...

Selon le Sun, le club londonien est prêt à tout pour le milieu de terrain ghanéen, et a un plan pour le recruter avant que des clubs plus puissants ne se mettent sérieusement sur le dossier. Les Gunners comptent ainsi proposer Alexandre Lacazette en échange pour le milieu de 26 ans. Cela permettrait aux Canonniers de se renforcer à moindre prix, puisque l'ancien de l'OL ne semble plus vraiment entrer dans les plans de Mikel Arteta, alors que Diego Simeone aurait enfin son attaquant tant attendu.

Ces derniers jours, le nom de Mauro Icardi est revenu avec insistance du côté de Madrid, alors que la piste Edinson Cavani semble avoir pris du plomb dans l'aile. Dans le même temps, l'Atlético travaille sur la prolongation du joueur des Black Stars, sous contrat jusqu'en 2023, mais avec une clause libératoire qui selon les médias espagnols est située dans une fourchette entre 50 et 80 millions d'euros (le montant officiel des clauses n'est pas toujours dévoilé par les clubs). Les Colchoneros souhaitent donc améliorer cette clause libératoire pour être sereins, eux qui comptent énormément sur lui. Autant dire qu'il n'est pas certain que Simeone soit prêt à sacrifier un de ses meilleurs éléments, même pour un attaquant dont il semble tant avoir besoin...