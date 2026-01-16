Le PSG s’inquiète pour Barcola, un Adrien Rabiot en feu met l’Italie en extase

Pas assez de statistiques pour Barcola

Fraîchement éliminés de la Coupe de France, le PSG et le LOSC se retrouvent ce soir en championnat avec l’objectif de repartir de l’avant. « Retrouver le fil », placarde L’Équipe. Un choc entre le 2ᵉ et le 4ᵉ de Ligue 1 qui promet avec notamment de nouvelles retrouvailles entre Lucas Chevalier et son ancien club, mais aussi entre Ethan Mbappé et le PSG. « Attendu titulaire, Bradley Barcola a un problème de finition à vite régler », prévient Le Parisien. L’attaquant parisien amène toujours autant de déséquilibre, mais il n’a plus marqué depuis bientôt deux mois, un joueur terriblement frustrant. Comme l’explique L’Équipe, après avoir réglé la situation de la plupart de ses joueurs sous contrat jusqu’en 2027, le PSG va se lancer dans les dossiers Dembélé et Barcola, sous contrat jusqu’en 2028. Deux dossiers qui risquent de présenter des obstacles. Concernant l’ancien Lyonnais, il se situe plutôt dans le bas du panier au niveau de la grille salariale. Le PSG trouve logique de le prolonger au vu de sa progression depuis son arrivée. Du côté du joueur, il a traîné un spleen en fin de saison dernière avec un changement de statut, passant de titulaire à joker de luxe. Un accord avait été ébauché au printemps dernier, mais rien n’a été signé et depuis, Barcola a changé d’agent. Le Parisien indique que l’offre a été présenté au joueur, des échanges vont avoir lieu dans les prochaines semaines pour refaire un point sur sa prolongation.

Rabiot taille patron

En Italie avec l’AC Milan qui suit la cadence imposée par le voisin et le leader de Serie A, l’Inter. « Le Diable est là », placarde La Gazzetta dello Sport après la victoire de l’AC Milan 3-1 face à Côme hier. Les deux formations luttent pour les places européennes, mais ce sont les Rossoneri qui jouaient gros. Malmenés par la formation de Cesc Fabregas, les hommes de Massimiliano Allegri s’en sont remis à un « Rabiot géant », s’enflamme le Corriere dello Sport. Grâce au Français, l’AC Milan reste au contact de l’Inter en revenant à 3 points. L’ancien Marseillais a tout simplement été énorme hier. Le Français a dans un premier temps obtenu le penalty du 1-1 transformé par son compatriote Nkunku avant de claquer un doublé et d’offrir la victoire aux siens.

Bruno Fernandes ne partira pas cet hiver

Le Manchester Evening News évoque l’avenir de Bruno Fernandes. Si beaucoup d’observateurs liaient l’avenir du maître à jouer des Red Devils à Ruben Amorim, cela ne semble pas être le cas. Des sources ont maintenant affirmé que Bruno Fernandes était engagé avec Manchester United pour le reste de la saison et qu’il n’est pas question d’un départ cet hiver. Il est entendu qu’il réévaluera ensuite sa situation cet été, lorsqu’il entrera dans la dernière année de son contrat à Old Trafford. La presse anglaise rappelle qu’il a refusé de grosses offres en provenance d’Arabie saoudite. Il faut rappeler aussi que Manchester United n’était pas fermé à l’idée de vendre son meilleur joueur l’été dernier, ce qui avait beaucoup affecté l’intéressé.