OL : la réaction de Jean-Michel Aulas à la décision des clubs italiens

Lors d'une assemblée ce vendredi, les présidents des clubs de Serie A ont tous exprimé leur volonté de reprendre la saison. Une décision unanime comme l'évoque la presse locale. Pas question donc de l'autre côté des Alpes de faire comme en France, puisque la Ligue de Football Professionnel (LFP) a officialisé jeudi la fin de la saison 2019-2020 et a figé les classements grâce à un système de quotients. Pourtant, plusieurs présidents avaient proposé des solutions pour finir l'exercice en cours, notamment celui de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas.

Via son compte Twitter, l'homme fort du club rhodanien a donc réagi à cette nouvelle en Italie. «Comment les clubs, champions d’entreprises françaises, vont être rétrogradés de force dans les compétitions : eux, ils sont offensifs, nous défensifs», a écrit Jean-Michel Aulas sur le réseau social tout en mentionnant les comptes de la LFP, de la FFF et celui du Ministère des Sports. Pour rappel, avec la décision de la LFP, l'Olympique Lyonnais a terminé septième de Ligue 1 et sera donc privé de coupe d'Europe la saison prochaine, sauf si la finale de Coupe de la Ligue BKT peut se jouer et que les Gones battent le PSG.