Menu Rechercher
Commenter 6
2. Bundesliga

Le salaire fou offert par le Paris FC à Edin Dzeko dévoilé!

Par Sebastien Denis
1 min.
Edin Dzeko @Maxppp

Pour renforcer une attaque atone, le Paris FC a longtemps cherché le buteur idoine. Si le club francilien a mis la main sur Ciro Immobile, le PFC avait une autre priorité, un certain Edin Dzeko. Malgré ses 39 printemps, l’emblématique buteur bosnien devait être celui qui allait enfiler les buts comme les perles à Jean Bouin. Et pour parvenir à ses fins, le Paris FC avait proposé cet hiver une petite fortune à l’ancien buteur de Manchester City comme le rapporte Sport Bild ce matin.

La suite après cette publicité

Le média allemand rapporte que Dzeko a renoncé à près d’un million d’euros étant donné que l’actuel 13e de Ligue 1 lui offrait 1,3 M€ pour une pige de 5 mois. Mais le natif de Sarajevo a refusé, préférant de rejoindre la deuxième division allemande et Schalke 04 moyennant un salaire global de… 300 000 €. Avec 5 buts en 7 apparitions, Edin Dzeko, qui va fêter ses 40 ans dans quelques jours, se régale en Allemagne loin de la Ligue 1. De quoi donner quelques regrets au Paris FC vu le peu de réussite (aucun but en 6 apparitions) d’Immobile dans la capitale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

2. Bundesliga
Ligue 1
Paris FC
Schalke 04
Edin Džeko

En savoir plus sur

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Paris FC Logo Paris FC
Schalke 04 Logo Schalke 04
Edin Džeko Edin Džeko
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier