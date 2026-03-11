Le salaire fou offert par le Paris FC à Edin Dzeko dévoilé!

Pour renforcer une attaque atone, le Paris FC a longtemps cherché le buteur idoine. Si le club francilien a mis la main sur Ciro Immobile, le PFC avait une autre priorité, un certain Edin Dzeko. Malgré ses 39 printemps, l’emblématique buteur bosnien devait être celui qui allait enfiler les buts comme les perles à Jean Bouin. Et pour parvenir à ses fins, le Paris FC avait proposé cet hiver une petite fortune à l’ancien buteur de Manchester City comme le rapporte Sport Bild ce matin.

Le média allemand rapporte que Dzeko a renoncé à près d’un million d’euros étant donné que l’actuel 13e de Ligue 1 lui offrait 1,3 M€ pour une pige de 5 mois. Mais le natif de Sarajevo a refusé, préférant de rejoindre la deuxième division allemande et Schalke 04 moyennant un salaire global de… 300 000 €. Avec 5 buts en 7 apparitions, Edin Dzeko, qui va fêter ses 40 ans dans quelques jours, se régale en Allemagne loin de la Ligue 1. De quoi donner quelques regrets au Paris FC vu le peu de réussite (aucun but en 6 apparitions) d’Immobile dans la capitale.