Gérard Lopez a vendu le LOSC, Olivier Létang nouveau président !

L'information a fait l'effet d'une bombe. En effet, mardi après-midi, nous apprenions que Gérard Lopez, qui a récupéré le club de Lille voici maintenant près de quatre années, était en difficulté dans le nord. Une réunion avait lieu le même jour afin de décider de la suite de l'aventure et si oui ou non il allait rester à la tête des Dogues.

Ce vendredi, le LOSC a été convoqué par la Direction nationale de contrôle de gestion des clubs (DNCG), comme c'est le cas pour tous les clubs. Mais son avenir s'était déjà joué ce mardi. En effet, le fonds Elliott, bailleur du LOSC à hauteur de 130 M€, avait une réunion avec Gérard Lopez, le propriétaire. Elliott réfléchissait depuis de longs moments à la dette du club et cette entrevue a tourné court pour le Franco-Luxembourgeois.

Létang succède à Gérard Lopez

En effet, à l'issue de cette réunion, deux solutions étaient envisagées. La première était le départ du fonds, aussi propriétaire de l'AC Milan, et donc l'arrivée de nouveaux investisseurs pour accompagner Lopez. La seconde était en revanche un changement de gouvernance du club et donc le départ de l'ancien patron de l'écurie de Formule 1 Lotus. Le départ de Gérard Lopez s'accompagne de la cession du LOSC à la société Callisto Sporting S.à.r.l, propriété de Merlyn Partners SCSp.

« Mon objectif a toujours été de redresser sportivement le LOSC. Quand je suis devenu président, le club était à la 17e place de la Ligue 1. Aujourd'hui, l'équipe obtient d'excellents résultats sportifs et est classée 1ère de Ligue 1. J'ai atteint mon objectif et je crois qu'il est maintenant temps pour un nouveau propriétaire de prendre la relève, et pour moi de me concentrer sur d'autres entreprises sportives. Compte tenu des difficultés récentes en Ligue 1 et en particulier de l'incertitude entourant le contrat des droits TV pour le championnat de France, il est important que le LOSC soit détenu par un propriétaire de référence, à la solidité financière reconnue comme Merlyn. Sous mon égide, et tout en maintenant des ambitions sportives élevées, nous avons investi plus de 150 million d'euros en achats de joueurs et généré encore davantage de revenus. Je quitte donc le club en laissant derrière moi un héritage de talents pour le futur » , peut-on lire sur le communiqué. Un nom avait été annoncé pour remplacer Lopez, celui de l'ancien patron du Stade Rennais et de la direction du Paris Saint-Germain, Olivier Létang. L'ancien président du Stade Rennais devient ainsi le nouvel homme fort des Dogues.