Man City : Sergio Agüero sera opéré demain

Une victoire au goût amer. Lundi soir, Manchester City s'est largement imposé face à Burnley en Premier League. Mais les Citizens ont perdu Sergio Agüero, sorti sur blessure. Son club craignait le pire et le joueur a confirmé une grosse blessure au genou gauche. «Les examens qui ont été réalisés ce matin confirment une blessure au genou gauche. Dommage, mais je suis de très bonne humeur pour affronter ça et revenir de la meilleure manière possible. Merci à tous pour les messages», a-t-il tweeté.

Ce mercredi, son entraîneur Pep Guardiola était de passage en conférence de presse. L'occasion de donner des nouvelles de l'ancien attaquant de l'Atlético de Madrid. «Agüero va être opéré demain. Après (le traitement avec le Dr Cugat à Barcelone), nous ne savons pas quand il pourra revenir et se joindre à nous. Il nous donnera plus de précisions quand il pourra revenir». Puis quand on lui a demandé comment jouer sans lui, il a répondu : «Nous découvrirons demain après avoir vu le spécialiste à quel point la blessure de Sergio est grave. Nous en saurons plus demain. Notre souci n'est pas de savoir si Gabriel est assez bon (pour le remplacer), mais c'est le fait qu'il joue tous les 3 jours. Sterling, Gundogan et Bernardo Silva peuvent jouer devant».