Ligue 1

Rennes-PSG : les compositions officielles

Par Aurélien Bayard
1 min.
Luis Enrique @Maxppp
Rennes 3-1 PSG

À quatre jours de son barrage aller de Ligue des Champions, le PSG se déplace sur la pelouse de Rennes (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 19h). Les hommes de Luis Enrique peuvent mettre la pression sur Lens en ayant quatre points d’avance en cas de victoire. Pour les Bretons, il s’agirait de finir la semaine sous de meilleurs hospices après l’éviction d’Habib Beye.

Le tacticien espagnol se base sur une 4-3-3 et a placé son équipe-type. Safonov reste titulaire dans les cages. Au milieu de terrain Zaïre-Emery sera associé à Vitinha et Neves. Dembele occupera le poste de numéro 9 et sera alimenté par Doué et Kvaratskhelia sur les ailes. Sébastien Tambouret, coach intérimaire du SRFC en attendant l’arrivée plus que probable de Franck Haise, a opté pour un 4-2-3-1. Samba retourne dans les buts. Nordin et Szymanski sont titulaires derrière Esteban Lepaul qui a retrouvé le chemin des filets la semaine dernière.

Les compositions officielles :

Rennes : Samba - Nagida, Brassier, Rouault, Merlin - Rongier, Camara - Nordin, Szymanski, Tamari - Lepaul

PSG : Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Doué, Dembele, Kvaratskhelia

Pub. le - MAJ le
