Nice - PSG : Dante se contente du match nul

Ce dimanche soir, l’OGC Nice a livré une rude bataille au PSG. Dans un Allianz-Riviera en ébullition, le Gym a longtemps cru pouvoir l’emporter contre les Parisiens. Finalement, malgré l’ouverture du score d’Ali Abdi, les Aiglons ont été rejoints en seconde période par le club de la capitale. Un partage des points frustrant mais quand même satisfaisant. Dante, qui va fêter ses 41 ans dans deux semaines, est satisfait après sa belle prestation et celle de son équipe :

«Oui, il y a de la frustration. Quand on regarde le contenu du match, Paris a eu la possession mais nous avons eu plus d’occasions franches. On a été très bons par rapport à ce que le coach nous a demandé. On voulait gagner, mais ça reste un point positif. Il fallait respecter l’adversaire en face. On n’a pas le choix. Il faut faire avec ses moyens et ce que nous avons très bien fait», a déclaré le capitaine de Nice au micro de DAZN.