Wolfsbourg : Josuha Guilavogui intéresse la Ligue 1

A quelques jours de la fin du mercato hivernal, les clubs s'activent pour se renforcer. Dans cette optique, Bild révèle, ce jeudi, que plusieurs écuries de Ligue 1 suivraient de près la situation de Josuha Guilavogui (31 ans), actuellement sous les couleurs de Wolfsbourg. Arrivé en provenance de l’Atlético Madrid en 2014 et prolongé, en 2019, jusqu'en juin 2023, le milieu de terrain du VfL attise les convoitises.

Selon le média allemand, Montpellier et Lens gardent ainsi un œil sur l'ancien stéphanois, remplaçant à Bochum (0-1), contre le Hertha (0-0) et à Leipzig (0-2) lors des trois dernières journées de Bundesliga. Par ailleurs, Angers et Bordeaux, 17ème de Ligue 1, restent également à l'affût concernant le natif de Toulon. L'Equipe confirme d'ailleurs que des contacts sont d'ores et déjà noués entre le club allemand et les Girondins. Reste désormais à savoir si l'une de ses écuries françaises passera à l'action d'ici le 31 janvier prochain.