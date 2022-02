Ligue 1 : le LOSC tenu en échec par Metz dans un match sous haute tension

Ce vendredi soir, en ouverture de la 25eme journée de Ligue 1, le LOSC accueillait Metz. Une rencontre particulière puisque quelques heures plus tôt, la menace d'un report en raison de la tempête Eunice, présente dans la région des Hauts-de-France depuis ce vendredi matin, planait. Finalement, le match a été maintenu sur une pelouse rendue très délicate pour la pratique du football. Au coup d'envoi, Jocelyn Gourvennec décidait de titulariser sa doublette Yilmaz - David en attaque. Renato Sanchez ou encore Ben Arfa étaient laissés sur le banc. Côté FC Metz, pas de surprise, avec la présence de Boulaya ou encore Maiga dans le onze.

La première période était très nettement en la faveur du LOSC qui monopolisait le ballon sans être vraiment gêné par le pressing des hommes de Frédéric Antonetti. Mais le florilège d'imprécisions techniques ne permettait pas aux Lillois de se montrer réellement dangereux. Burak Yilmaz ratait ses contrôles, Jonathan David semblait peu inspiré avec le ballon et Bamba ne réussissait pas non plus à créer des décalages. Les Messins, eux, se contentaient de défendre, pas de manière très efficace d'ailleurs, mais rataient surtout un nombre incalculable de passes. À la mi-temps, aucune des deux équipes n'avait cadré le moindre tir. Et le visage affiché par les joueurs ne rassurait pas spécialement pour la seconde période.

Une fin de match tendue

Le deuxième acte commençait de façon plus rassurante grâce à des Dogues beaucoup plus entreprenants et précis dans la construction des actions. Jonathan David ne passait d'ailleurs pas loin d'ouvrir le score après une merveille d'action. Il réussissait un contrôle orienté de grande classe, effaçait un défenseur, mais voyait sa frappe trop écrasée être arrêtée facilement par un défenseur messin (57e). Quelques minutes plus tard, c'est José Fonte qui voyait sa tête fuir le cadre alors qu'il était pourtant seul sur corner (62e) avant que l'attaquant canadien ne rate encore une occasion en or (67e).

Mais c'est bien le FC Metz qui se procurait la plus grosse occasion dans cette rencontre, sa seule occasion d'ailleurs. Farid Boulaya, seul dans la surface, voyait sa frappe être sauvée de justesse par José Fonte (70e). Une frayeur pour la bande à Jocelyn Gourvennec, qui décidait de faire rentrer Ben Arfa pour tenter de faire basculer le match. Mais le Français n'a pas brillé et, à l'image de son équipe, il a manqué de précision dans ses passes ou ses choix. Le score ne bougera pas donc, malgré l'exclusion de Zhegrova et les frictions entre joueurs puis entre Antonetti et Sylvain Armand sur le banc de touche. Les deux équipes partagent les points. Avec ce nul, Lille rate l'occasion de prendre la cinquième place du classement en attendant les autres matchs du week-end. Metz prend un point important dans la course au maintien puisqu'il permet de distancer un peu Bordeaux, dernier, et de devancer Saint-Étienne.