Super League : Lausanne a deux offres sur le table pour Florian Danho

Formé du côté du SC Balma, club de la banlieue de sa ville natale Toulouse, l’attaquant franco-ivoirien Florian Danho (23 ans) a finalement fait ses premiers pas en professionnel de l’autre côté du lac Léman, sous les couleurs du Stade Nyonnais, où il est prêté par Lausanne-Ouchy un peu plus d’un mois après son arrivée. Il fait d’ailleurs bonne impression pour sa première saison en D2 suisse avec 7 buts et 6 passes décisives au compteur toutes compétitions avant de revenir dans le canton de Vaud.

La suite après cette publicité

Avec l’actuelle lanterne rouge de la Super League suisse à la mi-saison, le buteur de 23 ans sort quelque peu du lot avec 3 réalisations au compteur et une offrande entre le championnat et la Coupe Suisse. De quoi attirer la convoitise, puisque selon nos informations, Viborg (D1 danoise) et Famalicão (D1 portugaise) ont déjà fait deux offres officielles aux Lions, que ces derniers ont d’ailleurs accepté. A voir ce que l’avant-centre, sous contrat jusqu’en 2026, décidera pour la suite de sa jeune carrière.