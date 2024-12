CdM des Clubs 2025 : Chelsea et Manchester City vont toucher le jackpot !

Cet été, une nouvelle édition de la Coupe du monde des clubs se tiendra aux États-Unis. Une compétition sous un nouveau format à 24 équipes qui permettra également de jauger les installations présentes de l’autre côté de l’Atlantique à un peu plus d’un an de la Coupe du monde 2026. Un tournoi auquel deux équipes de Premier League participeront : Chelsea et Manchester City.

Une présence due aux sacres des deux équipes en Ligue des Champions respectivement en 2021 et en 2023. Un ticket qui vaut de l’or car, selon les informations du Daily Mail, chacun des deux cadors anglais va toucher près de 72 millions d’euros pour sa simple participation à la compétition. Une fortune qui s’explique notamment par le contrat XXL signé par DAZN pour les droits télévisuels de cette Coupe du monde des Clubs et qui est valorisé à hauteur d’un milliard d’euros.