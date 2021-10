MU : les mots de CR7 au vestiaire après la déroute face à Liverpool

Depuis son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo prouve qu'il reste une menace constante pour les défenses adverses. Auteur de six réalisations toutes compétitions confondues depuis son come-back en Angleterre, l'attaquant portugais rêve de remporter une nouvelle fois des trophées avec les Red Devils. Mais l'incroyable déroute subie dimanche dernier à Old Trafford face à Liverpool (5-0) a provoqué une gigantesque tollé à United. Plus que jamais, le manager Ole Gunnar Solskjaer se trouve sur un siège éjectable, et s'est vu fixer un ultimatum de trois matchs pour redresser la situation sportive du club.

Alors qu'une partie du vestiaire mancunien aurait lâché le coach norvégien, Cristiano Ronaldo a tenté d'unir à nouveau un groupe marqué par ce contexte délicat. Selon les informations du Manchester Evening News, CR7 aurait réclamé quelques minutes après le naufrage face à Liverpool, un soutien total du groupe envers Solskjaer quelque soit son sort dans les prochains jours. Ronaldo tente donc de pacifier un vestiaire excédé par les méthodes de l'entraîneur norvégien. Suffisant pour redresser la barre lors des trois prochains matches ?