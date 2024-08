AS Roma : Paulo Dybala explique son refus de l’Arabie saoudite

Annoncé sur le départ après deux saisons passées à l’AS Roma (34 buts, 18 passes décisives en 78 matches), Paulo Dybala (30 ansà a finalement dit non à Al-Qadsiah, malgré un accord entre les deux clubs et alors que le club saoudien lui offrait un contrat de trois ans rémunéré à hauteur de 75 M€ (avec un chèque de 3-4 M€ pour l’AS Roma). Un retournement de situation de dernière minute appréciée par les fans du club romain et que le joueur argentin a expliqué.

«Dans la balance, j’ai mis ma famille, ma femme, la ville et l’envie de retourner en sélection. J’ai 30 ans et je me sens bien physiquement, je veux encore donner le maximum. Après, c’est évident que quand quelqu’un voit une telle somme, on réfléchit… Mais il y a d’autres priorités», a raconté l’international argentin, au micro de Sky Sports, qui va donc continuer l’aventure avec les giallorossi, au moins jusqu’à la fin de saison prochaine.