AS Roma : les dessous de la volte-face surprise de Paulo Dybala

L’information a surpris tout le monde ce jeudi soir, en Italie. Annoncé sur le départ après deux saisons passées à l’AS Roma (34 buts, 18 passes décisives en 78 matches), Paulo Dybala a finalement dit non à Al-Qadsiah. « Merci Roma… À dimanche », a posté l’Argentin sur ses réseaux sociaux pour confirmer la nouvelle. « Pour ceux qui n’ont pas compris, la Joya reste avec nous », a ajouté Leandro Paredes. À un an de la fin de son contrat avec le club de la Louve, Dybala a fait un choix fort.

En Arabie saoudite, Al-Qadsiah lui offrait un contrat de trois ans rémunéré à hauteur de 75 M€ (avec un chèque de 3-4 M€ pour l’AS Roma). Le milieu offensif de 30 ans aurait largement pu faire le choix d’accepter le dernier contrat XXL de sa carrière. Pourquoi avoir refusé au dernier moment ? Les supporters giallorossi, eux, se moquent d’en connaitre la raison. Fous de joie à l’idée de revoir leur numéro 21 fouler la pelouse du stade Olimpico, cinquante d’entre eux n’ont pas attendu les explications de Dybala pour se rendre au domicile de la star romaine pour lui témoigner leur joie, selon la Gazzetta dello Sport. Pourtant, tous les événements survenus hier ne laissaient pas penser qu’une telle issue allait se produire.

La Roma doit encore négocier avec Dybala

Hier, Dybala est venu au centre d’entraînement, mais son coach, Daniele De Rossi, avait choisi de ne le faire travailler qu’en salle, histoire d’éviter tout pépin physique qui aurait pu faire capoter le transfert. À sa sortie, l’Argentin a signé quelques autographes en guise d’adieu à des tifosi venus exprès pour lui. Comment en est-on arrivé là ? Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport nous livre quelques pistes. Coéquipiers et compatriotes de Dybala, Leandro Paredes et Matías Soulé ont fait un pressing monstre pour convaincre leur ami de rester. Ensuite, le joueur a réuni ses conseillers dans l’après-midi pour régler les derniers détails de son départ au Moyen-Orient. C’est là qu’il leur a annoncé qu’il restait. Et la vidéo d’adieu qui se préparait s’est finalement transformée en annonce choc.

L’AS Roma n’est également pas étrangère à ce revirement de situation. Le club de la Louve avait fait savoir à Al-Qadsiah qu’il attendait une offre revue à la hausse. Mais les Saoudiens sont restés campés sur leur position. Dybala reste, mais attention, le dossier est loin d’être fini. Le quotidien italien rappelle que si l’Argentin joue une dizaine de matches avec la Roma, il prolongera automatiquement son contrat jusqu’en 2026 et verra son salaire augmenter considérablement (9 M€, bonus compris). Une situation financière que veut éviter la formation transalpine. Il n’est donc pas exclu que les deux parties négocient une fin de collaboration en 2025, sans prolongation.