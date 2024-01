Zambie - Maroc : les compositions officielles

La phase de poule de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) s’achève ce mercredi soir avec un duel entre deux vainqueurs de la CAN: la Zambie contre le Maroc. Les Chipolopolos s’organisent en 4-1-4-1 avec Milonga qui officie comme dernier rempart. Chaiwa En défense on retrouve Mwape, Sunzu, Frankie Musonda et Lubambo Musonda. Chaiwa est placé juste devant la défense. Chilufya, K.Musonda, E.Banda et L.Banda occupent le milieu de terrain. Daka est placé à la pointe de l’attaque.

Les Lions de l’Atlas s’articulent en 4-3-3 avec Bounou aux cages. En défense on retrouve Hakimi, Aguerd, Abdelhamid et Attiat-Allah. Amrabat, Ounahi et Saibari occupent le milieu de terrain. Ziyech et Boufal épaulent El Kaabi en attaque.

Les compositions

Zambie: Mulenga- Mwape, Sunzu, F.Musonda, L.Musonda - Chaiwa - Chilufya, K.Musonda, E.Banda, L.Banda - Daka

Maroc: Bounou - Hakimi, Aguerd, Abdelhamid, Attiat-Allah - Amrabat, Ounahi, Saibari - Ziyech, El Kaabi, Boufal

