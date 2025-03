Lille : la réaction surprenante de Lucas Chevalier après la lourde défaite contre le PSG

Ce samedi soir, le LOSC s’est lourdement incliné face à un PSG (1-4) bien meilleur. La formation de Bruno Genesio n’a pas du tout existé et a semblé dans le dur pendant quasiment toute la rencontre. Une prestation que n’a pas du tout apprécié le président du club Olivier Letang qui s’est présenté en zone mixte pour dézinguer l’attitude de ses joueurs et le manque de personnalité estimant que les joueurs avaient lâché le match pour se concentrer sur le choc de C1 face à Dortmund dans quelques jours. Quelques minutes plus tard, c’est le portier Lucas Chevalier qui s’est présenté en zone mixte… tout sourire ! Le gardien lillois a tenu un discours à l’opposé de son président et a expliqué que cette défaite n’était pas vraiment préoccupante contrairement à ce que son président a déclaré.

La suite après cette publicité

«C’est dur de vivre ça, mais de mes cages, tu vois que c’est compliqué. Tu essayes de limiter la casse. On a pas été au niveau, Paris était au-dessus en première période. Il n’y avait pas match. 4-0 à la mi-temps, ça secoue la tête. On a réagi positivement ensuite. Même si le score est lourd, perdre 4-1, il y a pire. (…) Il faut accepter de tomber sur une équipe supérieure. L’attitude ? Moi, je ne suis pas inquiet du tout. Je suis persuadé qu’à Dortmund, ça sera un match différent. Dortmund est une grande équipe, mais n’a pas le niveau de Paris. Je ne nous sens pas affaibli, non pour le coup, je ne suis pas inquiet. On se doit de se donner de la force. Si le championnat est important ? Oui mais on a Dortmund mardi, donc on pensera au championnat après. On va jouer mardi. Aujourd’hui il n’y a pas d’alarme, Paris n’a pas perdu en Ligue 1. La première période fait tâche. Si on prend 2-0 à la mi-temps et qu’on en prend encore deux ensuite, on a une analyse différente. Il faut apaiser, il n’y a pas de problème. Ils étaient plus forts. On essaye d’être bon sur tous les tableaux, mais on a beaucoup travaillé pour jouer la LdC. On ne peut pas se permettre de lâcher la LdC pour le championnat non plus. C’est la difficulté des grandes équipe. On a un match historique mardi et j’ai hâte ».