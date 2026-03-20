Ousmane Dembélé sur Sénégal-Maroc : "pour ces dingueries-là, il n’y a que la CAN"

C’est l’annonce qui a scotché toute la planète football. En plein huitième de finale de Ligue des Champions, le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football a décidé de sanctionner les Lions de la Téranga avec une défaite 3-0 sur tapis vert, donnant le titre aux Marocains. Alors que le Sénégal avait gagné la finale de la CAN 2025 contre le Maroc (1-0 après prolongations). Depuis, le Sénégal a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans l’attente d’une décision finale.

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Mais cette victoire, deux mois après la rencontre, a suscité énormément d’indignation et même de rires de la part de tout le monde, et notamment des acteurs de ce sport. Juste après la rencontre Chelsea-Paris Saint-Germain, les deux compatriotes Ousmane Dembélé (PSG) et Wesley Fofana (Chelsea) ont discuté de cette actualité sur la pelouse de Stamford Bridge. Dans les images de Canal+, on aperçoit même Ousmane Dembélé lui lâcher «pour ces dingueries-là, il n’y a que la CAN, frère», laissant les deux joueurs amusés.