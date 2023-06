Manchester City : Ruben Dias a vomi dans le sac à main de la mère de Jack Grealish

Après avoir réalisé le triplé Ligue des champions, Premier League et FA Cup, Manchester City avait besoin de décompresser. Si Jack Grealish a beaucoup fait parler de lui lors des célébrations de son équipe, d’autres cadres des Skyblues se sont également illustrés. Et pas de la meilleure des manières… Dans cette optique, Ederson, gardien de la formation mancunienne, a révélé une anecdote répugnante sur Ruben Dias.

«Il y a 1% de joueur qui n’a pas bu, c’est Nathan Aké. Il y a des joueurs qui ne boivent pas mais qui ont fait une exception. C’était le cas avec Ruben Dias, mais ça n’a pas marché pour lui. Il a pris deux shots et il a tout vomi dans le sac de la mère de Grealish. Elle devait être heureuse», a ainsi lancé le Brésilien en conférence de presse avant d’ajouter : «c’était fou. Après une saison très fatigante, épuisante et très réussie, nous avons également réalisé quelque chose que seul United avait réalisé en 1999. Bien sûr, nous devions célébrer, laisser sortir l’émotion. C’est onze mois de travail très intense. Il fallait vraiment en profiter, il fallait le boire, boire, boire. 99% du groupe a bu. Dans la vie, il faut profiter des bons moments». L’affaire est dans le sac.

