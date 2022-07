FC Barcelone : un prétendant revient à la charge pour Memphis Depay

La suite après cette publicité

La venue de Memphis Depay au FC Barcelone ne se passe pas vraiment comme prévu. Arrivé gratuitement en Catalogne après avoir été capitaine de l'Olympique Lyonnais, l'international néerlandais ne s'est jamais vraiment imposé depuis l'arrivée de Xavi sur le banc des Culers et après avoir longtemps hésité, Barcelone semble enclin à le vendre. En effet, l'entraîneur catalan avait récemment rencontré l'attaquant pour lui faire comprendre qu'il ne comptait plus sur lui, notamment en raison des arrivées de Raphinha et Robert Lewandowski.

Plusieurs clubs s'étaient alors intéressés à Depay. Après un intérêt montré par Chelsea, Tottenham aurait ainsi profité des négociations en amont de la signature de Clément Lenglet pour questionner la direction catalane au sujet de l'ailier. Désireux de s'en séparer, le FC Barcelone serait prêt à étudier des offres à partir de 20 millions d'euros pour le joueur de 28 ans et un autre club, qui s'intéressait déjà à lui lorsqu'il était à Lyon, vient de revenir à la charge.

La Juve veut renforcer son attaque

Selon les informations de Mundo Deportivo, la Juventus aurait récemment décidé d'activer la piste Memphis Depay. La Vieille Dame n'a jamais vraiment mis de côté l'ex-joueur de l'OL, mais la volonté de recruter un nouvel attaquant cet été l'oblige à réactiver cette piste. Même si l'AC Milan, Naples ou encore l'Inter Milan penseraient à lui, les Bianconeri seraient prêts à passer à l'action pour l'enrôler. Cependant, en plus de Depay, la Juve a également jeté son dévolu sur deux autres attaquants de Premier League.

De son côté, Memphis Depay expliquait vouloir rester et poursuivre son aventure en mai dernier. «Cela ne s'est pas passé comme je l'avais espéré à l'avance. Lionel Messi part, je ne m'y attendais pas non plus. J'ai été blessé à un moment, j'ai été très malheureux et cela a pris du temps. Est-ce que je veux rester ? Oui», assurait-il au micro du média néerlandais NOS. Mais les dernières discussions avec Xavi et le mercato réalisé par Barcelone cet été pourraient maintenant lui donner des envies de départ...