Angleterre : la déclaration hallucinante de Southgate sur Kalvin Phillips

Après une entame laborieuse, mais victorieuse contre la Serbie, l’Angleterre s’est franchement loupée face au Danemark (1-1). Néanmoins, avec ce match nul, les Three Lions conservent la première place de leur groupe et toutes leurs chances de qualification pour les 8es de finale. Cette prestation ne va pas aider en revanche Gareth Southgate, toujours plus critiqué. Surtout que l’une de ses déclarations d’après match n’est pas passée inaperçue.

«Nous sommes encore en train d’expérimenter des choses. Nous n’avons de remplaçant naturel à Kalvin Phillips», a notamment réagi le sélectionneur. Révélation de l’Euro 2020, le milieu de terrain sort d’une nouvelle saison décevante en prêt à West Ham, lui qui est barré à Manchester City. Il n’a d’ailleurs plus été appelé par Southgate depuis novembre 2023, lequel dispose d’un énorme réservoir dans l’entrejeu entre Rice, Alexander-Arnold, Gallagher, Bellingham, ou encore le jeune Mainoo, sans compter les absents à l’Euro.