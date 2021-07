PSG : les dessous du transfert surprise de Gianluigi Donnarumma

Très actif comme à son habitude sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain multiplie les arrivées. Habitué à réaliser des transferts onéreux ces dernières années, le club de la capitale a cette fois ciblé des joueurs libres de tout contrat, excepté Achraf Hakimi (transféré de l'Inter Milan). Ainsi, en plus des arrivées de Georginio Wijnaldum (30 ans) et de l'emblématique capitaine madrilène Sergio Ramos (35 ans), le PSG s'est attaché les services de Gianluigi Donnarumma (22 ans). Un transfert surprise surtout après la saison irréprochable de Keylor Navas dans les buts parisiens. Décisif en Ligue des Champions, le gardien costaricien a réalisé 16 clean sheets en 29 matches de Ligue 1 lors du dernier exercice. Pas de quoi prévoir un recrutement à ce poste pour Leonardo et Mauricio Pochettino.

Pourtant, la situation contractuelle du géant de l'AC Milan (libre cet été) pouvait faire bon nombre d'envieux en Europe. Refusant toutes propositions de prolongation à l'AC Milan, Donnarumma semblait quant à lui ouvert à de nouveaux horizons. Ainsi, comme le révèle les informations du quotidien L'Equipe, son agent Mino Raiola a cherché un nouveau club prêt à accueillir l'Italien. Et si une première approche auprès de la Juventus Turin s'est avérée non concluante - la Vieille Dame ayant d'autres ambitions sur le marché - le représentant de l'ancien milanais s'est alors tourné vers le club parisien et Leonardo avec qui il a toujours entretenu une très bonne relation.

Un Euro qui change la donne

Fort d'une très belle expérience pour son âge (215 matches de Serie A à son actif) et disposant d'une grosse valeur marchande (estimée à 50 M€), Donnarumma représentait dès lors une opportunité en or pour les dirigeants parisiens. Un transfert libre malgré un salaire imposant (10 millions d'euros annuel) qui a forcément attiré l'œil de «Leo». Face à cette aubaine, des négociations ont ainsi débuté entre les deux parties pour finalement parvenir à un accord définitif durant l'Euro 2020. Un nouveau coup de maître pour le PSG mais qui pose tout de même la question de la hiérarchie à ce poste.

Si l'ancien milanais n'excluait pas, au début des échanges avec le club de la capitale, d'être la doublure de Navas cette saison, ses récentes performances avec la Nazionale ont changé la mise. Élu meilleur joueur du tournoi suite au sacre de la Squadra Azzurra, Donnarumma a sans aucun doute des envies plus ambitieuses quant à son statut au sein de l'effectif parisien. Prolongé jusqu'en juin 2023 ce vendredi, Mauricio Pochettino aura donc la lourde tâche de trancher entre lui et Keylor Navas et ainsi d'établir une concurrence saine pour le bien-être des performances parisiennes tout au long de cette saison.