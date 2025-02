Le Bayern Munich prolonge Jamal Musiala jusqu’en 2030 !

C’était l’un des dossiers prioritaires du Bayern Munich depuis des semaines. Alors que tout roule sportivement pour les Bavarois depuis le début de la saison avec une première place au classement en Bundesliga et une qualification plus que probable pour les 8es de finale de Ligue des Champions, les dirigeants allemands voulaient s’occuper du dossier Jamal Musiala. Brillant depuis ses débuts en professionnels, le joueur de 21 ans s’est affirmé comme étant le métronome de la formation allemande. Un statut qui a logiquement fait de lui l’un des meilleurs joueurs du monde et l’un des joueurs les plus convoités à travers l’Europe.

Observé par de nombreux clubs alors que son contrat expirait en 2026, le numéro 42 munichois avait le choix entre aller jusqu’à la fin de son bail en Bavière et quitter le club ou prolonger sa belle aventure chez les pensionnaires de l’Allianz Arena. Finalement, Musiala a choisi la deuxième option, comme l’indique un communiqué paru ce vendredi sur les réseaux sociaux du Bayern : «Jamal Musiala a prolongé son contrat avec le Bayern jusqu’au 30 juin 2030. L’international allemand de 21 ans a rejoint le club en provenance de l’académie de Chelsea à l’été 2019. Il a d’abord passé du temps au FC Bayern Campus, où il a fait le pas vers l’équipe première et s’est rapidement imposé au plus haut niveau.»

Une clause libératoire fixée à 175 millions d’euros

Un soulagement pour tous les supporters allemands qui vont donc pouvoir voir évoluer leur coqueluche sous leur tunique pendant encore quelques années. De son côté, le natif de Stuttgart n’a pas caché sa fierté au moment de parapher ce nouveau contrat et a expliqué vouloir s’inscrire sur la durée avec le leader de Bundesliga : «je suis vraiment content. Le Bayern est l’un des plus grands clubs du monde. J’ai fait mes premiers pas dans le football professionnel ici et je suis convaincu que nous pouvons réaliser quelque chose de grand avec ce club dans les années à venir. Je me sens chez moi à Munich et au club avec nos formidables supporters. Nous avons beaucoup de choses à accomplir. Je suis impatient de voir tout ce qui va arriver.»

Pour autant, son avenir pourrait s’écrire rapidement loin de Munich. En effet, Bild a, dans le même temps, fait sortir les éléments financiers de cette opération. Et les doutes sont permis en Bavière avec une nouvelle clause libératoire qui a été fixée à 175 millions d’euros par les dirigeants allemands. Une somme qui paraît raisonnable et facilement atteignable pour plusieurs clubs européens désireux de recruter l’un des plus grands talents de sa génération. Un nouveau contrat intéressant et juteux pour Jamal Musiala qui va percevoir 25 millions d’euros par an avec ce nouveau contrat.