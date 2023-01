Le Bayern Munich a enfin trouvé son nouveau gardien

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich est en passe d’enfin boucler le transfert du remplaçant de Manuel Neuer, absent jusqu’à la fin de la saison. En effet, selon nos informations, il a réussi à trouver un accord avec le Borussia Mönchengladbach pour le transfert du gardien international suisse Yann Sommer, priorité depuis plusieurs semaines. Le transfert se situerait aux alentours de 8M€ + 1M€ de bonus.

Agé de 34 ans, Sommer quitterait ainsi Mönchengladbach après quasiment 9 saisons pleines, renforçant le Bayern Munich pour le huitième de finale de Ligue des Champions contre le PSG notamment. Ce transfert, attendu, va générer un chassé-croisé dans les cages de nombreux clubs. C’est à Montpellier que le Borussia va piocher le successeur de Sommer, en la personne de Jonas Omlin.

Suisse comme Sommer, mais plus jeune (29 ans), Omlin va quitter Montpellier contre une indemnité avoisinant les 10 M€. Un accord a été trouvé entre le portier et le club allemand, comme rapporté par le journal suisse Blick. Il ne restait donc plus qu’à trouver un nouveau gardien du côté de Montpellier et c’est désormais chose faite.

Benjamin Lecomte, ancien du MHSC (entre 2017 et 2019), va faire son retour à la Mosson. Prêté par l’AS Monaco à l’Espanyol cette saison, il avait perdu sa place en novembre dernier. Montpellier s’est entendu avec l’ASM pour racheter les 18 mois de contrat et va pouvoir s’appuyer sur un joueur qu’il connait bien pour redresser la barre en Ligue 1 (le MHSC est 15e du championnat). A moins d’une piste surprise de dernière minute, puisque selon nos informations, un autre joueur est encore visé. Un sacré jeu de chaises musicales.