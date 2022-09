Julien Fournier rebondit en Serie B

Julien Fournier a retrouvé un club. Ancien directeur du football de l’OGC Nice, le Français avait divorcé avec les Aiglons au début du mois de juillet. Aujourd’hui, il rebondit en Serie B, du côté de Parme.

« Parma Calcio est heureux d'annoncer que Julien Fournier a été nommé nouveau directeur sportif du club. Il sera responsable de l'ensemble du domaine sportif et est immédiatement actif à partir d'aujourd'hui », indique le communiqué.

Parma Calcio can confirm the appointment of Julien Fournier as Managing Director Sport.



