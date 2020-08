FC Barcelone - Naples : les notes du match

Une soirée indécise s'annonçait au Nou camp. Après le 1-1 de l'aller en février dernier, le Barça et Naples disputaient enfin le match retour. Franchement poussifs depuis la reprise des compétitions, les Catalans ont fini par perdre le titre en Liga. Ils n'avaient pas d'autre choix que de sauver leur saison par le biais de la Ligue des Champions. Contesté par sa direction et ses propres joueurs, Quique Setién jouait sa survie et devait innover par contrainte au milieu de terrain à cause des suspensions de Busquets et de Vidal. Il alignait Rakitic et Sergi Roberto pour accompagner De Jong. Devant, on avait le droit à un trio Messi-Suarez-Griezmann. Naples se présentait en 4-3-3 avec Callejon et surtout Insigne, qui était très incertain, titulaires avec Mertens devant.

Les trois petits gabarits faisaient mal d'entrée de jeu à la défense catalane. Le Belge profitait d'une erreur de Piqué pour rater sa reprise qui terminait sur le poteau (2e). Premier coup de chaud. Dans ces premières minutes, le Barça défendait étonnamment bas, bien embêté par des Napolitains très mobiles. Secoués, les Culés ouvraient pourtant le score contre le cours du jeu sur leur première occasion. Lenglet poussait Demme sur Koulibaly pour ajuster une tête (1-0, 10e) curieusement validée par le VAR. Les Italiens tentaient de repartir de l'avant et malgré une qualité de jeu meilleure que leurs adversaires, ils se faisaient encore cueillir à froid. Messi s'infiltrait balle au pied entre Insigne et Mario Rui et parvenait, après s'être relevé, à ajuster Ospina d'un tir enroulé (2-0, 23e).

Messi fait encore et toujours la différence

Le génie de l'Argentin avait parlé une première fois. Il aurait pu parler une seconde fois après cet extérieur magnifique de De Jong qu'il parvenait à récupérer d'un contrôle de la poitrine et du bras... Le VAR annulait le nouveau but de la Pulga (30e). La vidéo intervenait une nouvelle fois lorsque Messi chipait le cuir dans les pieds d'un Koulibaly qui tardait à dégager. Le capitaine du Barça s'écroulait dans la surface et finissait par obtenir un penalty que transformait Suarez (3-0, 45e+1). La rencontre semblait pliée avant même la mi-temps mais c'était sans compter sur cette faute de Rakitic sur Mertens, qui offrait à son tour un penalty. Insigne ne tremblait pas et prenait Ter Stegen à contre-pied (3-1, 45e+5).

Naples repartait en seconde période avec des ambitions et la volonté d'aller chercher un exploit possible. Paradoxalement, le Barça semblait plus à l'aise dans le jeu, grâce notamment à la montée en puissance de son milieu de terrain, De Jong en particulier, mais concédait également des occasions. Malgré une volonté d'aller de l'avant, les Partenopei se heurtaient à leur maladresse technique, à un hors-jeu, une passe qui n'allait pas dans le sens du jeu. On a pu le voir avec Insigne (53e), l'entrant Lozano (71e), ce but refusé logiquement de Milik (81e) ou encore cette nouvelle tête de l'international mexicain sur l'extérieur du poteau (86e) et ce dernier centre tir de Di Lorenzo (90e+4). Les Blaugranas s'étaient contentés de quelques contres, dont le plus dangereux se terminait par une volée acrobatique de Messi (66e). Le score en restait là et le Barça verra le Final 8 pour un duel qui s'annonce autrement plus compliqué face au Bayern.

L'homme du match : Messi (7) : il a beaucoup marché et comme d’habitude a été décisif sur ses seules accélérations du match. D’abord contrarié par Koulibaly dans les premières minutes (9e), l’Argentin a rapidement fait parler de lui en s’offrant un chef-d’oeuvre dont il a le secret (23e). Sans un léger contrôle du bras, il aurait même pu doubler la mise (30e) mais il obtient également un penalty sur une phase de pressing (45e). Encore dangereux sur les rares opportunités de la seconde période (66e).

FC Barcelone :

Ter Stegen (6) : sauvé par son poteau sur cette occasion précoce de Mertens (2e), le portier n’a plus eu grand-chose à faire en cette première période où il est pris à contre-pied sur le penalty d’Insigne (45e+5). Son jeu au pied a fait beaucoup de bien aux siens tout comme ces ballons qu’il est allé chercher dans les airs.

Semedo (6) : d’abord en difficulté dans son couloir droit face aux combinaisons entre Insigne, Mertens et Mario Rui, le Portugais s’est rapidement reconcentré. Il a su hausser le ton, affichant sa grosse condition physique et surtout il a joué simplement. Plutôt adroit avec le ballon, il a pu apporter le surnombre et des décalages à Messi et consorts (27e, 63e).

Piqué (5,5) : maladroit sur sa première intervention qui a profité à Mertens (2e), il n’a pas toujours rassuré. Un peu lent, il a en revanche régné dans les airs sur les coups de pied arrêtés adverses et réalise une intervention très importante devant Callejon dans ses six mètres juste avant la pause (45e+7). Il a moins été inquiété par la suite de la rencontre.

Lenglet (6) : le Français a soulagé son équipe en ouvrant le score (malgré une faute non sifflée sur Demme) contre le cours du jeu (11e). C’était le moment parfait pour marquer son premier but en C1. Quelques longues transversales bien senties et une lecture du jeu qui a fait du bien pour récupérer des ballons chauds (22e, 53e). Il a eu plus de fil à retordre après l’entrée de Milik (81e, 86e).

Jordi Alba (5,5) : une première montée tranchante (9e) puis une seconde pour aboutir sur un excellent centre à destination de Luis Suarez (30e). Grâce à sa vitesse, il est parvenu à contrer quelques percées de Callejon (4e, 33e). L’Espagnol a également eu chaud sur cette intervention où il semble toucher le cuir de la main dans sa surface (29e). Encore en forme en seconde période mais sans la même maîtrise technique.

Rakitic (4,5) : titulaire grâce à la suspension d’Arturo Vidal, le milieu de terrain croate a réalisé une prestation en demi-teinte. Passeur décisif pour Lenglet sur corner (11e), il n’aura pas été rayonnant dans le jeu et paradoxalement, il a raté quelques coups de pied arrêtés (6e, 61e). Quelques petites erreurs techniques qui auraient pu coûter cher (28e), une certaine légèreté dans le jeu et une faute dans sa surface concédant un penalty (45e+4).

Sergi Roberto (5,5) : aligné d’entrée de jeu devant la défense à la faveur de la suspension de Busquets, l’habituel latéral droit a fait le boulot. Plutôt vif et mobile, il a offert sa disponibilité dans l’entrejeu (57e) et a effectué un travail intéressant de compensation quand il fallait se replier (4e, 19e). Il a joué juste, à défaut d’avoir été spectaculaire.

De Jong (6,5) : quand il s’est mis face au jeu, le Néerlandais aura été le moteur au milieu de terrain. Très propre techniquement, à l’image de ce ballon de l’extérieur pour Messi (30e), l’ancien de l’Ajax a su contrôler le jeu de son équipe en redoublant les passes et en cherchant les intervalles. Même sans le ballon, il a été déterminant entre ces retours défensifs, même s’il s’est parfois compliqué la vie (46e), et un travail de harcèlement du porteur de balle important.

Messi (7) : voir ci-dessus.

Suarez (6) : l’Uruguayen a souffert physiquement face à Koulibaly et Manolas mais ses déplacements intelligents ont offert des situations. Buteur sur penalty (45e+1), il voit Ospina intervenir sur sa reprise (30e) et rate cette frappe enroulée (25e). Un match globalement satisfaisant dans l’ensemble, d’autant qu’il aura souvent fait trembler l’adversaire en tombant facilement dans la surface. Averti (90e+2) et remplacé par Junior Firpo (90e+3) .

Griezmann (3) : le numéro 17 catalan a encore connu une soirée compliquée. Jamais en position dangereuse, le champion du monde a touché très peu de ballon, s’effaçant complètement au profit de ses compères d’attaque mais aussi, et plus inqiuétant, de De Jong ou de Alba. On l’a aussi vu marcher assez souvent en seconde période alors qu’il avait jusque là été plutôt sérieux dans les efforts défensifs. Remplacé par Monchu (84e).

