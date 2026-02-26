Menu Rechercher
UEFA Europa League

C3 : les mots de Bouaddi après la qualification dingue du LOSC

Étoile rouge 0-2 Lille

Cette émotion ne vaudra pas celle de la victoire face au Real Madrid la saison dernière, mais elle devrait faire date dans la saison 2025/2026 d’Ayyoub Bouaddi. Face à l’Etoile Rouge de Belgrade, son LOSC a décroché son billet pour les 1/8es de finale de Ligue Europa ce jeudi soir (2-0, 2-1 score cumulé). L’international espoir tricolore était de passage en zone mixte après la rencontre, et il a mis des mots sur la performance de son équipe.

«Je pense que tout le monde a vu qu’on a tout donné aujourd’hui et au final, ça a payé, s’est-il réjoui. Je pense qu’on a fait une bonne performance collectivement avec beaucoup de solidarité, beaucoup de force et on a dégagé beaucoup d’énergie. Un déclic mental ? Déclic mental, j’espère, parce que ça voudrait dire que pour la suite, ça continuera et ça, on le verra dès dimanche.» Sur Olivier Giroud, il a déclaré : «je pense qu’Olivier est un joueur dont on connaît la carrière. Sur le match et même en général, il démontre bien l’état d’esprit de l’équipe. Jusqu’à la fin, il a tout donné, il met le but à l’entame du match et ça fait du bien. Tout le monde sait le joueur qu’il est, la carrière qu’il a faite, et avoir un joueur comme ça dans le groupe, c’est un atout par tout ce qu’il peut nous apporter.»

