C3 : les mots de Bouaddi après la qualification dingue du LOSC

Cette émotion ne vaudra pas celle de la victoire face au Real Madrid la saison dernière, mais elle devrait faire date dans la saison 2025/2026 d’Ayyoub Bouaddi. Face à l’Etoile Rouge de Belgrade, son LOSC a décroché son billet pour les 1/8es de finale de Ligue Europa ce jeudi soir (2-0, 2-1 score cumulé). L’international espoir tricolore était de passage en zone mixte après la rencontre, et il a mis des mots sur la performance de son équipe.

«Je pense que tout le monde a vu qu’on a tout donné aujourd’hui et au final, ça a payé, s’est-il réjoui. Je pense qu’on a fait une bonne performance collectivement avec beaucoup de solidarité, beaucoup de force et on a dégagé beaucoup d’énergie. Un déclic mental ? Déclic mental, j’espère, parce que ça voudrait dire que pour la suite, ça continuera et ça, on le verra dès dimanche.» Sur Olivier Giroud, il a déclaré : «je pense qu’Olivier est un joueur dont on connaît la carrière. Sur le match et même en général, il démontre bien l’état d’esprit de l’équipe. Jusqu’à la fin, il a tout donné, il met le but à l’entame du match et ça fait du bien. Tout le monde sait le joueur qu’il est, la carrière qu’il a faite, et avoir un joueur comme ça dans le groupe, c’est un atout par tout ce qu’il peut nous apporter.»