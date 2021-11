Man City : Benjamin Mendy toujours en prison, une nouvelle audience fixée au 22 décembre

Une descente aux enfers. Arrivé à Manchester City en juillet 2017, Benjamin Mendy n'a plus joué depuis le 15 août dernier. Car le latéral gauche français est actuellement en prison, lui qui est accusé de six viols (quatre auparavant) et d'une agression sexuelle... Entendu par le tribunal ce mercredi en visioconférence, le joueur âgé de 27 ans va encore devoir attendre avant d'être définitivement fixé sur son sort.

Comme le rapporte le Manchester Evening News, aucune décision n'a été prise ces dernières heures, si ce n'est la tenue d'une nouvelle audience le mercredi 22 décembre prochain. En attendant, l'ancien Monégasque va poursuivre son séjour à la prison d'Altcourse, aux alentours de Liverpool. Pour rappel, Manchester City avait rapidement suspendu ce dernier après les premiers chefs d'accusation.