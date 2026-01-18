Menu Rechercher
CAN 2025 : des supporters sénégalais ont voulu envahir le terrain

Par Valentin Feuillette - Hanif Ben Berkane
1 min.
Moulay Abdellah Stade Maroc CAN @Maxppp
Sénégal 1-0 Maroc

La finale de la CAN 2025 a totalement basculé dans le chaos, bien au-delà de la pelouse. Après la décision arbitrale ultra contestée et les longues minutes d’interruption, la tension est montée d’un cran en tribunes, dans une atmosphère devenue incontrôlable au Stade Prince Moulay Abdallah. Des supporters sénégalais, extrêmement furieux, s’en sont pris à des membres du staff et de la sécurité, allant jusqu’à frapper certains d’entre eux à coups de chaises.

Hanif Ben Berkane
Ça dégénère complètement en tribunes, des supporters sénégalais furieux donnent des coups de chaises aux staffers.

Image tout simplement honteuse.
Plusieurs tentatives d’envahissement de terrain ont également été recensées, nécessitant l’intervention en urgence des forces de l’ordre. Des images tout simplement honteuses, qui ternissent gravement cette finale et jettent une ombre lourde sur l’issue sportive d’un match désormais éclipsé par la violence et le désordre.

