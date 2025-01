L’OM a bouclé l’arrivée de Luiz Felipe

Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps avant de voir l’OM bouger sur ce mercato d’hiver. Souvent considérée comme une fenêtre de réajustement, cette période hivernale va permettre au club phocéen d’enregistrer un premier renfort pour la seconde partie de cette saison, en l’occurrence un renfort défensif. Avec la situation plus qu’incertaine de Lillian Brassier, d’ailleurs très courtisé, le déclassement de Bamo Méïté, pisté par Montpellier, la mise au placard de Mbemba, et les états de forme disparates de Derek Cornelius et Leonardo Balerdi, l’OM avait besoin d’un défenseur central.

Ces dernières semaines, Roberto De Zerbi avait d’ailleurs dû bricoler en repositionnant Kondogbia à ce poste, où le Centrafricain avait quand même fait mieux que juste remplir le contrat. Mais cette situation n’en demeurait pas moins précaire, et elle ne pouvait pas s’éterniser. De concert avec Pablo Longoria, Medhi Benatia a donc pu faire jouer ses réseaux italiens afin de trouver le profil idéal : un joueur expérimenté à moindre coût. Et c’est vers Luiz Felipe que les regards se sont tournés.

Un international italien à l’OM

Ce samedi soir, le média espagnol Relevo nous informe que l’OM va en effet enregistrer l’arrivée du défenseur de 27 ans, ce que nous sommes en mesure de vous confirmer. Passé par la Lazio Rome entre 2016 et 2021, le natif de Colina, au Brésil (il a évolué avec les équipes de jeunes et Espoirs brésiliennes), a ensuite connu une expérience au Betis Séville, jusqu’à son départ pour Al-Ittihad la saison dernière pour 22 millions d’euros.

Là-bas, Felipe avait disputé 18 rencontres de championnat, avant d’être freiné par quelques problèmes d’ordre physique. Cette saison, l’international italien (1 sélection) n’avait disputé qu’un seul match avec son club, avant de résilier son contrat ces derniers jours. Il va donc arriver librement et signer un contrat d’un an et demi avec l’OM. Son arrivée à Marseille est prévue pour lundi selon nos informations.