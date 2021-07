Amical : l'OM arrache le nul contre Braga

Nouvelle semaine, nouvelle recrue, nouveau match amical. Voilà le bilan de l'Olympique de Marseille. En effet, les Phocéens ont enregistré l'arrivée de Pau Lopez ce lundi puis ont décollé rapidement, sans leur nouveau portier, pour le Portugal afin d'affronter le Sporting Braga ce mercredi soir. Dans le groupe, on avait trois nouveaux : Guendouzi, Saliba et Luan Perez et deux revenants : Caleta-Car et Steve Mandanda. Sur les cinq cités, seul le gardien international français débutait cette rencontre tandis que Gerson, Benedetto et Ünder notamment étaient titulaires.

Ce qu'on peut dire de la première mi-temps des joueurs de Sampaoli, c'est qu'ils étaient perdus, comme s'ils n'arrivaient toujours pas à assimiler le système voulu par l'ex-sélectionneur de l'Argentine. Ce n'est donc pas une surprise si les Portugais trouvaient la faille suite à une erreur de relance de Balerdi suite à une touche. Abel Ruiz était trouvé et gagnait facilement son duel face à Steve Mandanda (19e), juste après la première alerte par Galeno (15e). Mais il faut dire qu'on s'est ennuyé fermement dans ce premier acte.

Première pour Luan Peres, Guendouzi et Saliba

Au retour des vestiaires, Luan Peres, la nouvelle recrue et Bamba Dieng faisaient leur entrée. C'était un peu mieux, les Marseillais retrouvaient des jambes même si les nerfs étaient tendus. Finalement, sur un centre de la gauche vers la droite de Pape Gueye, un défenseur remettait dans l'axe sur Dimitri Payet, qui ne se faisait pas prier pour envoyer le cuir dans la lucarne (52e). Presque dans la foulée, Bamba Dieng mettait le gardien adverse à contribution (59e). Et on s'ennuyait à nouveau.

Sampaoli décidait alors de lancer Mattéo Guendouzi et William Saliba (73e). L'ex-joueur prêté au Hertha Berlin ne mettait pas vraiment de temps à se mettre en valeur et croyait même offrir une passe décisive à Bamba Dieng, qui était finalement signalé hors-jeu après avoir marqué (83e). Finalement il ne se passait à nouveau plus grand-chose malgré une petite échauffourée à laquelle a pris part Mattéo Guendouzi après une faute sur Konrad de la Fuente, lui aussi entré en jeu en milieu de seconde période. Prochain test contre Braga le 25.

