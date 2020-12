LOSC : Jonathan David n'a pas douté

Jonathan David était l'une des attractions de notre championnat. Plus grosse recrue de l'été à Lille, il devait remplacer Victor Osimhen, qui avait marché sur l'eau la saison dernière et qui est parti à Naples. Pour autant, il n'a débloqué son compteur but qu'il y a très peu de temps contre Lorient. Pour autant, il n'aurait jamais douté.

« Oui, on peut le dire. Je voulais marquer à chaque match, j'attendais de pouvoir le faire à chaque fois. J'étais très content d'y être parvenu. Je n'ai pas douté. Je savais que j'avais cette capacité de pouvoir marquer. Malgré la période difficile, je me disais qu'il fallait continuer à travailler, avoir un peu de chance. Mais les occasions allaient venir. Je suis resté positif et confiant. C'était le plus important. Mes coéquipiers m'ont aidé. Cela montre une belle image de l'équipe. Qu'ils célèbrent mon but m'a rendu très heureux », a déclaré le Canadien en conférence de presse ce mercredi soir.