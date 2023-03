Amical : la Belgique s’offre une victoire de prestige face à l’Allemagne

Déjà qualifiée pour l’Euro 2024 en tant que pays organisateur, l’Allemagne recevait la Belgique à Cologne pour un match amical qui n’en avait que le nom, entre deux équipes en pleine reconstruction après une Coupe du Monde au Qatar qui s’est terminée avec un certain goût d’inachevé. Pour leur premier match de cette trêve internationale, les deux formations ont fait le travail avec une victoire face au Pérou pour la Mannschaft (2-0) et contre la Suède pour les Diables Rouges (3-0), avant de se retrouver ce mardi soir donc dans un stade comble à Cologne.

La Belgique se portait tout de suite vers l’attaque et Yannick Carrasco ouvrait le score d’une belle frappe sous la barre après s’être joué de Marius Wolf (6e, 1-0). Très inspiré, Kevin De Bruyne s’emmenait le ballon puis trouvait Romelu Lukaku dans l’intervalle, qui pouvait ajuster Marc-André Ter Stegen (9e, 2-0). Après ce départ canon, les Belges continuaient de dominer la rencontre mais ne trouvaient plus la faille. La frappe de Dodi Lukebakio, parti tout seul en contre sur un corner allemand, flirtait avec le cadre (19) et Romelu Lukaku propulsait une tête surpuissante sur la barre transversale du portier de la Mannschaft (21e).

Réveil trop tardif pour l’Allemagne

Après avoir laissé passer l’orage, les joueurs d’Hans-Dieter Flick en profitaient pour revenir dans cette rencontre grâce à leur buteur providentiel Niclas Füllkrug. L’attaquant allemand obtenait et transformait un pénalty juste avant la pause (44e, 2-1). Au retour des vestiaires, les Allemands continuaient de presser pour égaliser. Serge Gnabry manquait d’abord le cadre de peu (53e) puis, quelques minutes plus tard, Timo Werner venait tromper le portier belge avant d’être sanctionné pour une position de hors-jeu (59e). Malgré cette alerte, les Belges continuaient de défendre de plus en plus bas dans leur partie de terrain.

Mais la magie était dans le camp de la Belgique ce mardi soir et surtout dans la chaussure de Kevin De Bruyne. Impliqué sur les deux premières réalisations de son équipe, le capitaine des Diables Rouges venait assommer la révolte allemande de sa patte gauche (78e, 3-1). Contre à son habitude l’Allemagne ne se résignait pas et Serge Gnabry s’offrait un festival dans la surface adverse mais il n’était pas récompensé, sa frappe allant heurter le poteau opposé (84e). Le joueur du Bayern Munich continuait sur sa lancée et trouvait, malgré ce coup du sort, les ressources pour venir réduire à nouveau l’écart (87e, 3-2). Un réveil trop tardif pour la Mannschaft qui ne rassure pas. La Belgique, de son côté, aura réalisé des débuts très intéressants avec Domenico Tedesco sur son banc. Et elle s’offre une première victoire sur son voisin allemand depuis… 1954 !