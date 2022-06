L'OM a enfin trouvé un accord pour l'arrivée d'Isaak Touré

La suite après cette publicité

Si la nouvelle saison de Ligue 1 va débuter dans un peu plus d'un mois avec un match contre le Stade de Reims à l'Orange Vélodrome pour lui, l'Olympique de Marseille a vraiment débuté son nouvel exercice ce mercredi 29 juin avec la reprise de l'entraînement pour démarrer la préparation estivale. Joueurs, staff et Jorge Sampaoli se sont donc tous retrouvés hier au centre Robert Louis-Dreyfus tandis que les dirigeants phocéens, avec comme nouveau directeur du football Javier Ribalta, travaillent eux depuis plusieurs semaines déjà sur le mercato.

La réponse de la DNCG désormais connue, la formation olympienne va en effet pouvoir recruter sur ce marché des transferts estival. Les noms associés à l'OM sont de plus en plus nombreux mais après avoir accueilli Samuel Gigot ce mercredi, qui avait déjà signé l'hiver dernier, les Olympiens semblent enfin tenir leur première recrue de l'été. Il y a quelques jours, nous vous révélions en exclusivité que Pablo Longoria, le président, avait rencontré l'entourage d'Isaak Touré, le défenseur du Havre. Et le joueur de 19 ans va bientôt débarquer sur la Canebière.

Isaak Touré est à Marseille

Comme l'explique RMC Sport et d'autres médias, le principal concerné se trouve actuellement à Marseille pour finaliser l'opération. Selon nos informations, un accord a même été trouvé avec Isaak Touré concernant son contrat. Concernant le transfert, l'Olympique de Marseille et Le Havre sont aussi tombés d'accord. Le montant de l'opération pourrait être de 5,5 millions d'euros plus 2M€ de bonus comme l'affirme le journaliste Fabrice Hawkins. Le numéro 6 du HAC, qui vient de disputer l'Euro U19 avec les Bleuets, sera donc bientôt Olympien.

Auteur de 17 apparitions en 2021-2022 avec Le Havre, son club formateur, Isaak Touré va donc franchir un cap dans quelques heures en rejoignant l'Olympique de Marseille. Mais pour s'imposer, il va falloir faire avec une concurrence assez rude en défense centrale. Même si Duje Caleta-Car est annoncé sur le départ, Samuel Gigot est arrivé et Leonardo Balerdi et Luan Peres sont toujours là.