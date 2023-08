LA Galaxy : Riqui Puig met tout le monde d’accord en MLS

La suite après cette publicité

Si sa carrière prend un virage loin de celui qu’on lui prédestinait au FC Barcelone, le jeune Riqui Puig (23 ans) rattrape le temps perdu et brille de mille feux en Major League Soccer. Arrivé en apportant un nouveau souffle à sa franchise de Los Angeles Galaxy, il mettait vite tout le monde d’accord. «Je suis dans la ligue depuis longtemps, depuis le début. Nous venons sans doute de faire l’une des signatures les plus importantes de l’histoire de la ligue. Avoir un jeune joueur de sa qualité venant du club où il était où il avait déjà du succès et choisir le Galaxy, choisir la MLS pour continuer à développer sa carrière, c’est une immense leçon d’humilité et une énorme reconnaissance pour la ligue» expliquait rapidement son coach Greg Vanney.

Auteur de 3 buts et 2 offrandes sur les 10 matches de la saison régulière qu’il avait disputé, le milieu de terrain a emmené son équipe en play-offs. Néanmoins, le rêve s’est arrêté en quart de finale contre le rival Los Angeles FC, le futur champion. Des débuts tonitruants donc pour Riqui Puig qui a su confirmer cela pour sa première saison complète. S’affirmant comme le patron de l’entrejeu, il sait se montrer décisif (5 buts et 4 offrandes en 26 rencontres) et a pris une importance encore plus grande. Lors du dernier match face à Vancouver (défaite 2-1), il a d’ailleurs marqué et a porté pour la première fois le brassard de capitaine. Une belle récompense.

Riqui Puig dans une situation paradoxale

Si le rêve catalan s’est éteint pour Riqui Puig, le plaisir est revenu aux États-Unis, et ce même si les résultats de son équipe ne sont pas au beau fixe. «Je suis venu ici en cherchant des minutes et de la confiance et je pense que je l’ai. Sur le plan personnel, je suis très content. C’est vrai que sur le plan collectif cette année, cela nous coûte un peu. Nous avons eu des blessés comme Chicharito et Martín Cáceres, qui sont des joueurs très importants pour nous», a déclaré le joueur dans un entretien pour Relevo Treizième (sur quatorze équipes) dans la Conference Ouest, Los Angeles Galaxy pointe à sept points des places qualificatives en play-offs.

D’ailleurs, si son contrat dure encore jusqu’en décembre 2025, Riqui Puig sème le doute sur son avenir. S’il se sent bien MLS, il ne ferme aucune porte : «je suis très compétitif et je veux aussi jouer dans une ligue très compétitive, qui est également très compétitive ici. Maintenant, avec Messi, Busquets ou Jordi Alba, cette ligue va très haut. Mais je dois regarder mon avenir et on va s’asseoir avec LA Galaxy, pour voir quelle idée ils ont.» En attendant, il a hâte de croiser le fer avec ses anciens coéquipiers et montrer qu’il a pris une autre dimension : «jouer contre d’anciens coéquipiers est l’une des choses qui me rend le plus excité et encore plus à l’autre bout du monde. Et plus contre Sergio Busquets, qui m’a beaucoup aidé dans le vestiaire, et Jordi Alba aussi. La vérité, c’est que je pense qu’ils vont passer un bon moment à Miami, je suis très content pour eux.» Épanoui et performant de l’autre côté de l’Atlantique, Riqui Puig n’a peut-être pas pris la trajectoire attendue, mais il s’en sort plutôt bien.