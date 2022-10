Barça : Eric Garcia monte au créneau face aux critiques

Le Barça espère un miracle. Très mal embarqué pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone devra d'abord s'imposer face au Bayern Munich, dans son enceinte, mercredi soir. Et pourtant, les critiques pèsent lourd en ce moment à Barcelone, notamment au niveau défensif. Eric Garcia, le principal concerné, a tenu à répondre à ses détracteurs.

«Je pense avoir un bon contrôle du ballon, une bonne anticipation et tous les entraîneurs ont parlé de moi en bien. J'ai 21 ans et je peux encore m'améliorer. Je sais quand j'échoue et quand je dois m'améliorer, mon entourage me fait des critiques constructives. (...) Le jour où j'ai commis le penalty contre Madrid, contre l'Inter, je n'ai pas été précis... Les critiques constructives sont les bienvenues, celles qui ne le sont pas, je ne m'y attarde même pas. J'ai 21 ans et j'ai beaucoup à apprendre», a-t-il expliqué en conférence de presse, ce mardi.

