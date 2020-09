Le sacré coup d'accélérateur à 80 M€ d'Everton

S'il a eu du retard à l'allumage, Everton rattrape le temps perdu ces dernières heures. Les Toffees sont en effet sur le point de boucler trois dossiers. Et non des moindres. D'abord, le milieu de terrain de Naples Allan (29 ans) est tout proche de signer selon les dires de son actuel président Aurelio de Laurentiis. Le Brésilien, un temps sur les tablettes du Paris SG, aurait même déjà passé sa visite médicale. Une opération estimée à près de 25 M€.

La suite après cette publicité

Les pensionnaires de Goodison Park touchent également au but pour James Rodriguez (29 ans). Carlo Ancelotti a convaincu son ancien protégé au Real Madrid de le rejoindre sur les bords de la Mersey cet été. Il ne reste plus que les derniers détails à régler pour que le Colombien (76 sélections, 22 réalisations) s'engage pour un transfert estimé là aussi entre 25 et 30 M€.

Ancelotti à la baguette

Pas rassasiés, les 12es de Premier League la saison passée ont également passé la vitesse supérieure pour Abdoulaye Doucouré (27 ans). Malgré une approche de dernière minute de l'As Monaco, le Frenchy veut rester en Angleterre et souhaite lui aussi travailler sous les ordres du tacticien italien. Les trois parties sont déjà d'accord, un contrat de 4 ans attendant l'ancien Rennais et Watford devant recevoir près de 25 M€ là aussi dans le deal.

En l'espace de quelques jours, Everton, plutôt discret ces dernières semaines, s'apprête donc à accueillir trois milieux aux CV fournis pour environ 80 M€. Un sacré coup d'accélérateur. Et ce n'est sans doute pas terminé, puisque Ancelotti souhaite désormais renforcer sa défense d'ici l'ouverture du championnat, le 13 septembre, sur la pelouse de Tottenham.