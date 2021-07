Racisme : les excuses très maladroites d'Ousmane Dembélé

Coéquipiers au FC Barcelone et en Équipe de France, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé sont sous le feu des critiques depuis quelques jours. La raison n'est pas sportive, mais elle tourne autour du racisme. En effet, les deux hommes qui étaient dans une chambre d'hôtel japonaise lors de l'été 2019 se sont moqués du personnel nippon. Un comportement fortement critiqué sur les réseaux sociaux et qui ont eu lieu lors de la tournée estivale du FC Barcelone dans le pays du Soleil levant en 2019.

Sur son compte Instagram, Ousmane Dembélé s'est fendu d'un poste qu'il a ensuite supprimé où il a présenté ses excuses. Néanmoins, les propos tenus sont assez maladroits. «Il se trouve que la scène se passe au Japon. Elle aurait pu se dérouler n'importe où sur la planète, j'aurais utilisé les mêmes expressions. Je ne visais donc aucune communauté. Il m'arrive d'utiliser ce genre d'expressions en privé, avec des amis, et ce peu importe leur origine. Cette vidéo est désormais publique. Je conçois qu'elle ait pu heurter les personnes présentes sur ces images. De ce fait, je leur présente mes plus sincères excuses» a écrit le joueur. L'ailier qui s'est blessé à l'Euro 2020 avec la France n'a pas arrangé son cas.