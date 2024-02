PL : Liverpool reprend la tête, Tottenham s’offre Brighton sur le fil

Mis sous pression par Manchester City qui a fait tomber Everton (2-0) en début de journée, Liverpool devait réagir pour reprendre la tête de la Premier League. A domicile, les Reds n’ont pas tremblé contre l’avant-dernier Burnley. Bien lancés par l’ouverture du score de Diogo Jota (31e) et malgré l’égalisation de Dara O’Shea (45e), les joueurs de Jürgen Klopp ont terminé fort. Deux nouveaux buts signés Luis Diaz (52e) et Darwin Nunez (79e) permettent ainsi à Liverpool de gagner 3-1 et de reprendre deux points d’avance sur Manchester City (avec un match en plus).

Dans le même temps, Tottenham n’a pas manqué l’occasion de monter dans le top 4. Les Spurs ont été menés par Brighton suite à un penalty transformé par Pascal Gross (16e) mais Pape Matar Sarr a arraché l’égalisation (61e). En toute fin de match, Brennan Johnson est allé cherché l’avantage (90e +6). Une victoire 2-1 qui arrange le club londonien qui grimpe à la quatrième place et double Aston Villa. En bas de tableau, la lanterne rouge Sheffield United a réagi contre Luton premier non-relégable. Avec une victoire 3-1, les Blades reviennent à sept points de leur rival dans la lutte pour le maintien. Enfin, Brentford et Fulham respectivement vainqueurs de Wolverhampton (2-0) et Bournemouth (3-1) ont pris leurs distances avec la zone rouge.

Les matches de l’après-midi :