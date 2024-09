Bordeaux : Andy Carroll justifie son choix surprenant

C’est une information qui avait beaucoup fait parler. En National 2 depuis sa chute sportive et administrative, Bordeaux a décidé de recruter Andy Carroll pour venir apporter son expérience en 4e division française. Le célèbre buteur anglais a d’ailleurs commencé son aventure par un doublé pour arracher le nul face à Châteaubriant (2-2) le week-end dernier. Dans un entretien à RMC Sport, il est revenu sur son choix surprenant de signer à Bordeaux malgré la situation du club et alors qu’il aurait pu gagner bien plus ailleurs.

La suite après cette publicité

«Vous savez, j’aime juste le football et c’était une opportunité de jouer pour un grand club français. Le niveau auquel on joue importe peu en fin de compte. J’aime jouer au foot et c’est ce que je suis venu faire ici. J’espère vraiment qu’on pourra atteindre nos objectifs cette saison. J’aime le foot. Pour être honnête, ça me coûte même de l’argent d’être parti jouer pour les Girondins. Mais je joue au foot et je suis simplement content de jouer au foot. Je veux faire partie de l’histoire de ce club et pour être franc ce n’est pas une question d’argent. Dans ma carrière, ça n’a jamais été une question d’argent.» La classe.