FC Barcelone : les premiers mots de Ferran Torres

C'est le premier gros coup du mercato hivernal et il est à mettre au crédit du FC Barcelone. Malgré des finances compliquées, le club catalan a su travailler avec efficacité afin de s'offrir le jeune ailier espagnol Ferran Torres (21 ans). Arrivé de Manchester City contre 55 millions d'euros et un contrat de cinq ans et demi, soit jusqu'en juin 2027, il entre clairement dans le futur projet à long terme des Blaugranas.

Tout juste blindé avec une clause libératoire d'un milliard d'euros, Ferran Torres a passé sa visite médicale et réglé les derniers détails administratifs. Interrogé par Barça TV, l'international espagnol (22 capes, 12 buts) a fait part de son envie d'aider le FC Barcelone : «je suis très content de rejoindre ce grand club. J'ai l'espoir de continuer à grandir en tant que footballeur et d'être une personne qui va aider le FC Barcelone d'être ce qu'il est, l'un des meilleurs clubs du monde. Je suis très content d'être là. »

Ferran Torres a hâte de travailler avec Xavi

Encore très jeune, celui qui a été formé à Valence et a rejoint Manchester City il y a un an et demi estime que c'est une nouvelle progression personnelle : «je pense que c'est un grand pas dans ma carrière dans le sens où je vais continuer à m'améliorer, à marquer des buts ainsi que de grandir en tant que joueur et personne. C'est un club qui est content de mon arrivée et j'ai hâte d'être avec cette équipe.»

Le polyvalent attaquant qui peut jouer sur tout le front offensif a aussi fait part de son impatience de collaborer avec Xavi : «je connais déjà la carrière qu'a eu Xavi en tant que joueur. C'est exquis. Maintenant en tant que coach, il est juste aussi bon. Il commence seulement, mais je sais que c'est le genre de coach de qualité qui peut m'aider dans ma croissance à m'améliorer. J'ai hâte de pouvoir être avec lui.» L'histoire d'amour entre le FC Barcelone et Ferran Torres commence avec beaucoup de passion. Il reste désormais à savoir si celle-ci va durer et sera belle.