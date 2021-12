Le FC Barcelone met une clause libératoire XXL pour Ferran Torres

La suite après cette publicité

Sans doute toujours marqué par l'épisode Neymar et son départ en 2017 au Paris Saint-Germain après le règlement de sa clause libératoire de 222 millions d'euros, le FC Barcelone a imposé les barbelés pour Ferran Torres. L'ailier de 21 ans dont le transfert en provenance de Manchester City vient d'être officialisé s'est engagé jusqu'en 2027.

Un pari à long terme sur lequel le FC Barcelone ne veut pas entendre parler de prétendant. Ainsi, une clause libératoire de 1 milliard d'euros a été adossée à son contrat.

