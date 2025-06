Le président du Sporting CP n’a rien promis à Viktor Gyökeres

Viktor Gyökeres est en froid avec son club, le Sporting Portugal. Après avoir réalisé une nouvelle saison excellente avec la formation lisboète (54 buts inscrits en 52 matches), l’attaquant suédois de 27 ans espérait pouvoir enfin rejoindre un grand club. Et d’après lui, il existait un accord avec le président du SCP, Frederico Varandas, afin qu’il puisse s’en aller en échange de 60 M€ fixes + 10 M€ de bonus. Une promesse que Varandas jure n’avoir jamais tenue.

« Je peux vous garantir que Viktor Gyökeres ne partira pas pour 60 millions d’euros plus 10 millions d’euros, car je ne l’ai jamais promis. À ce jour, le Sporting n’a pas reçu d’offre pour Gyökeres, ni aujourd’hui, ni la saison dernière. L’une des principales préoccupations de l’agent était de savoir si nous allions exiger la clause libératoire (la saison passée). Il voulait des garanties. Et qu’est-ce qui a été convenu ? Que le Sporting n’exigerait pas de clause libératoire maintenant (à la fin de la saison 2023/2024). Pour une raison : il allait avoir 27 ans et aucun joueur ne quitte le Portugal à 27 ans pour 100 ou 90 millions d’euros. Au cours de la même réunion, l’agent a voulu fixer une valeur pour la sortie du joueur. J’ai dit répondu : ce n’est pas la peine de fixer une valeur parce que je ne sais pas ce qui se passera dans un an. Je ne sais pas si ce sera 40 millions d’euros, 60 millions d’euros ou 80 millions d’euros. Ce que je peux vous garantir, c’est que je ne demanderai pas 100 millions d’euros », a-t-il confié à la BBC.