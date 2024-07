Euro 2024 : Williams - Yamal ou Mbappé - Dembélé, Fabian Ruiz a fait son choix !

Étincelant depuis le début de l’Euro avec l’Espagne, Fabian Ruiz s’est exprimé ce lundi dans les colonnes du Parisien, à la veille du match contre la France. Interrogé sur les deux duos Nico Williams - Lamine Yamal et Kylian Mbappé - Ousmane Dembélé, Ruiz a déclaré avoir un penchant pour ses compatriotes.« Les quatre sont des cracks ! Nico et Lamine découvrent le très haut niveau mais ont déjà fait de grands matchs. Kylian et Ous’ sont un peu plus âgés et ont un peu plus d’expérience. Nico et Lamine ont un grand avenir devant eux. Ce sont tous des joueurs importants. Mais pour mardi, si je dois choisir, je garde Nico et Lamine et j’espère qu’ils feront un plus grand match que Kylian et Ousmane.»

Très critiqué au PSG, le milieu de 28 ans fait l’unanimité avec la Roja depuis le début de cet Euro. Le joueur, qui a l’entière confiance de Luis Enrique ne se voit pas partir du club de la capitale, malgré les rumeurs persistantes. Ses performances avec l’Espagne pourraient même lui permettre de revenir à Paris avec un nouveau statut.