Dayot Upamecano justifie son transfert au Bayern Munich

Le 14 février dernier, le Bayern Munich réalisait un très gros coup en recrutant Dayot Upamecano (22 ans), l'un des défenseurs centraux les plus prisés du marché des transferts. « Dayot Upamecano (22 ans, RB Leipzig) jouera pour le FC Bayern Munich à partir du 1er juillet 2021. Le défenseur et le Rekordmeister se sont mis d'accord sur une coopération de cinq ans jusqu'au 30 juin 2026 », indiquait alors le communiqué du club bavarois.

Pour cette opération, le Bayern a dû faire un chèque de 42,5 M€ au RB Leipzig, un montant correspondant à la clause libératoire du natif d'Evreux. Au regard des prix du marché actuel, de l'âge, de la marge de progression mais surtout des qualités de l'international français (3 sélections, 1 but), cette somme paraît malgré tout honorable. Sa valeur marchande est d'ailleurs estimée à 60 M€ par le site spécialisé Transfermarkt, alors que son contrat avec le RBL courait jusqu'en juin 2023.

Upamecano va retrouver Nagelsmann au Bayern

Depuis l'officialisation de sa signature chez le géant d'Allemagne, Dayot Upamecano n'avait pas encore pris la parole à ce sujet. C'est désormais chose faite, alors que la saison 2020-2021 est terminée avec Leipzig et qu'il s'apprête à disputer les quarts de finale de l'Euro Espoirs avec les Bleuets ce lundi (18h, contre les Pays-Bas à Budapest, à suivre en live commenté sur Foot Mercato). « Si j’ai signé tôt au Bayern, c’était pour être pleinement concentré sur la fin de saison avec Leipzig et maintenant les Espoirs », a-t-il dans un premier temps lancé lors d'un entretien accordé au Parisien ce dimanche, avant de dévoiler les raisons qui l'ont motivé à signer en Bavière.

« J’ai parlé avec d’autres clubs mais dès que j’ai échangé avec le Bayern, ça m’a fait tilt ! Je savais immédiatement que j’allais signer là-bas. C’est un club très familial, avec une bonne philosophie, qui a faim de gagner tous les matchs et je pense que c’est ça qui m’a le plus attiré. Je sais que je suis une pièce importante pour l’avenir dans le plus grand club du monde. » Dayot Upamecano, qui a cédé aux sirènes du Bayern, va également retrouver son ancien entraîneur Julian Nagelsmann du côté de l'Allianz Arena. Une chose qui ravit forcément le Français. « Quand j’ai signé au Bayern, je ne savais pas du tout qu’il signerait là-bas. Ça me fait plaisir de pouvoir retravailler avec lui. Nagelsmann est un très bon entraîneur, qui m’a beaucoup fait progresser. C’est un coach très intelligent, très fort tactiquement. » Les supporters du Bayern Munich attendent désormais de voir leur nouveau défenseur à l'œuvre, lui qui va notamment compenser le départ de Jérôme Boateng ou encore de David Alaba.