CdM 2022 : Laurent Blanc charge l’arbitrage et la VAR

Ce lundi, Laurent Blanc s’est présenté face à la presse pour évoquer le match à venir entre l’OL et Brest. Mais le technicien tricolore n’a pas pu esquiver les questions au sujet des Bleus et la Coupe du Monde. Concernant l’arbitrage, le Cévenol s’est montré très critique.

« La VAR au départ devait régler pas mal de problèmes, je trouve que ce n’est pas le cas. Je trouve qu’on a reporté le problème dans une pièce fermée avec 3 ou 4 personnes. Je trouve qu’on met en grande difficulté l’arbitre central. C’est mon avis, ça n’engage que moi. Mais il y a des choses à revoir ». Puis au sujet des cartons rouges et du temps additionnel, il a ajouté : « sincèrement en ce moment je ne réfléchis pas à tout ça, je me concentre sur le travail qu’il y a à faire ici. Si on veut aller vers un football tout cadenassé, on va s’ennuyer ». Le message est clair !

