OM : Nasser Larguet déclare sa flamme à Boubacar Kamara

Vainqueur de l'AJ Auxerre mercredi en 32e de finale de Coupe de France, l'Olympique de Marseille a enfin renoué avec la victoire. Mais en championnat, le club phocéen reste quand même sur six matches sans succès et il faudra mettre fin à cette mauvaise série à Bordeaux dimanche, là où l'OM n'a plus gagné depuis 43 ans... Mais pour remplir sa mission, l'équipe olympienne pourra compter sur l'un de ses plus fidèles soldats : Boubacar Kamara.

Formé au club, le joueur aujourd'hui âgé de 21 ans a grimpé les échelons pour s'installer dans l'entrejeu, lui qui est défenseur central de métier. Un domaine où il excelle dernièrement, comme face au Paris Saint-Germain, où sa complémentarité avec Pape Gueye a été bénéfique. Et contre l'AJA, en charnière centrale et avec le brassard autour du bras, le numéro 4 a aussi répondu présent, guidant ses partenaires du début à la fin tel un patron.

«Le brassard lui a donné encore une autre qualité, celle de commander ses partenaires»

Alors, forcément, l'OM espère que Boubacar Kamara sera autant en forme dimanche soir au Matmut Atlantique. Interrogé sur ce dernier en conférence de presse, Nasser Larguet en a dit le plus grand bien, lui qui connaît les jeunes puisqu'il est normalement responsable du centre de formation : «un joueur de très haut niveau doit être capable dans n'importe quelle condition de garder un niveau de performance. Il fait partie des joueurs qui m'impressionnent par son calme, ses performances. Il met ses qualités à disposition de l'équipe.»

L'entraîneur intérimaire a ensuite analysé les dernières sorties du Marseillais. «Au milieu, contre le PSG, il a été performant et, contre Auxerre, en le reculant en défense, il m'a beaucoup satisfait, surpris, encore une fois par sa performance. Le brassard lui a donné encore une autre qualité, celle de commander ses partenaires. On le voit parfois discret sur le terrain. Mais il fait son job, en plus un job collectif», a conclu un Nasser Larguet très séduit. De quoi donner encore plus confiance à Kamara.