Vidéo : l’ouverture du score de Manchester City signée Riyad Mahrez à Leipzig

En huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Manchester City affronte le RB Leipzig en ce moment même sur la pelouse de la Red Bull Arena. Les Skyblues ont d’ailleurs ouvert le score juste avant la demi-heure grâce au pied gauche du numéro 26, Riyad Mahrez.

Profitant d’une erreur de relance de Xaver Schlager à l’entrée de la surface de réparation, Jack Grealish récupère le ballon et sert parfaitement l’international algérien dans l’axe, qui n’a plus qu’à crucifier Janis Blaswich d’une frappe sèche et débloquer la marque pour les hommes de Pep Guardiola.

