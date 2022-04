LOSC-Strasbourg : les compositions officielles

La lutte pour l'Europe bat son plein ! Belle surprise de cette saison de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg Alsace (5e) se déplace en favori sur la pelouse du LOSC (9e), pour le compte de la 34e journée de Ligue 1 (un match à suivre en direct commenté sur FM à 17h05). Les troupes de Julien Stéphan ont un objectif : l'emporter pour continuer à croire en l'exploit de disputer la prochaine campagne de Ligue des champions. En face, les Lillois veulent stopper leur série négative de deux défaites.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Jocelyn Gourvennec décide d'aligner un 4-4-2 et peut compter sur les retours de Botman et Yilmaz. Gudmundsson est préféré à Bradaric sur la gauche de la défense. Jonathan Bamba est absent. En face, les Strasbourgeois se présentent en 3-5-2. Prcic et Caci prennent les places de Lienard et Sissoko dans l'entrejeu. Devant, Gameiro hérite du fauteuil de Diallo pour accompagner Ajorque.

Les compositions officielles :

Lille : Jardim - Celik, Fonte, Botman, Gudmundsson - Zhegrova, André, Sanches, Weah - David, Yilmaz

Strasbourg : Sels - Perrin, Nyamsi, Djiku - Guilbert, Bellegarde, Prcic, Thomasson, Caci - Gameiro, Ajorque

Exclusivement pour Foot Mercato, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offert et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.